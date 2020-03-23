Türkiye İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi başladı

İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi başladı

Türkiye

İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi başladı

Yeni tip corona virüs önlemleri kapsamında İngiltere'de mahsur kalan öğrencileri taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti. Tahliye edilen öğrenciler 14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak.

23 Mart 2020, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlar iptal edildiği için İngiltere’de mahsur kalan ve Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı. İçinde 348 öğrencinin olduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, yerel saatle 13.40’ta (16.40) Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan hareket etti. Kalkıştan önce öğrencilere maske dağıtıldığı görüldü. 14 gün boyunca Türkiye’de karantinada tutulacak öğrenciler, tahliye edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kent Üniversitesi öğrencisi Can Karslıoğlu, Kovid-19 nedeniyle zaten online derse geçtiklerini belirterek, "Sınırların kapatılması nedeniyle Canterbury’de kalmıştım. Devlet bir uçuş imkanı tanıdığı için şu anda ülkeme dönüş yapıyorum. Durumdan dolayı çok tedirgindik, şimdi o kadar tedirgin değilim." dedi. Kendini daha güvende hissettiğini kaydeden Karslıoğlu, "Ülkemin sağlık sistemine daha çok güveniyorum." diye konuştu.

"Bizde varsa insanlara bulaştırmak istemiyoruz"

Manchester Üniversitesinde doktora yapan Melike Ayaz da uçuşların iptali öncesi kalkan son uçağa başka kentte yaşadıkları için binemediklerini kaydederek, "Çok şükür ki bu tahliye uçuşunda dönüyoruz. 14 gün karantinada kalma gibi tüm şartları kabul ettik. Ülkemiz için bunun en doğrusu olduğunu biliyoruz. Eğer bizde varsa kesinlikle insanlara bulaştırmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere’den yarın bir tahliye uçuşunun daha gerçekleştirileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve Türkiye’ye dönmek isteyen öğrenciler için özel seferler düzenlenmesi kararı alınmıştı.

"Türk öğrencilerimizin intikali için yoğun bir çaba içerisindeyiz"

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, "Türkiye’ye gitme talebinde bulunan takriben 223 öğrencimizi buradan göndermeyi öngörüyoruz. Fakat onların intikali için çaba içindeyiz. Çok zor bir süreç. Bu rakamın oynama ihtimali var. Gelebilecek olan var, gelemeyecek olan var." dedi.

"Milano’ya 400 kişilik uçak gelecek"

Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, şu ana kadar kendilerine Türkiye’ye dönme talebinde bulunan öğrenci sayısının 366 olduğunu ifade etti.

Milano’ya gelecek uçağın 400 kişilik kapasitesi olacağı bilgisini veren Başkonsolos Uludüz, "Biz uçağı dolduracağız gibi görünüyor. Fakat son saniyede vazgeçen, bir şekilde gelemeyen olacağı için bu gerçekten uçağa binildiğinde anlaşılacak gibi duruyor. Önceden bilet satışı yok. Orada satın alıp binecekler." dedi.

AA

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