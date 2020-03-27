Dünya İngiltere'de Sağlık Bakanı da virüse yakalandı

İngiltere'de Sağlık Bakanı da virüse yakalandı

Dünya

İngiltere'de Sağlık Bakanı da virüse yakalandı

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'un corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanı'nın da virüse yakalandığı açıklandı.

27 Mart 2020, Cuma 16:10 Son Güncelleme:
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Başbakan Boris Johnsonn'un ardından İngiltere Sağlık Bakanı da corona virüse yakalandığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Johnson resmi twitter adresinden bir video paylaşarak, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.


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