İngiltere’nin başkenti Londra’da Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı olan University College Hospital’da çalışan sağlık çalışanı Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı olan University College Hospital’da çalıştığı belirtilen 25 yaşındaki Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu. Bagoan’ın, kızı Ziana’yı öldürdükten sonra intihar ettiğinden şüphelenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bagoan’ın mesai arkadaşları, Bagoan’ın kızına çok düşkün olduğunu belirterek, “Ne kızına ne de kendisine zarar verebileceğine inanamıyorum. Onu en son geçen hafta gördüğümde iyiydi” ifadelerini kullandı.

DHA







