İngiltere´de son 24 saatte corona virüsten 1280 kişi öldü

İngiltere´de son 24 saatte 55 bin 761 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği, 1280 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19 toplam can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.

DHA



