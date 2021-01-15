İngiltere´de son 24 saatte corona virüsten 1280 kişi öldü
İngiltere´de son 24 saatte 55 bin 761 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 1280 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19´a yükseldi.
15 Ocak 2021, Cuma 20:27 Son Güncelleme:
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İngiltere´de son 24 saatte 55 bin 761 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği, 1280 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19 toplam can kaybı ise 87 bin 295 olarak duyuruldu.
DHA