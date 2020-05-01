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Dünya İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü

Dünya

İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 510’a yükselirken, günlük corona virüs test sayısı 100 bine ulaştı.

01 Mayıs 2020, Cuma 21:18 Son Güncelleme:
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 510’a yükseldi. Ülkede 6 bin 201 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 177 bin 454’e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere’de günlük 100 bin korona test sayısına ulaşıldı.

İHA

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