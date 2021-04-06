Eğitim & Kariyer İngiltere'de üniversite sınavları iptal edildi

İngiltere'de üniversite sınavları iptal edildi

Eğitim & Kariyer

İngiltere'de üniversite sınavları iptal edildi

İngiliz eğitim sisteminde, lisenin son iki yılında öğrenciler ‘A Level’ denilen üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

06 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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COVID-19 salgını nedeniyle İngiltere’de mayıs ayında yapılması planlanan A Level sınavları iptal edildi. Sınav sonuçlarının; sınıf içi performans, ödevler ve denemelerin ortalaması alınarak belirlenebileceği açıklandı.

Türk öğrenciler ne yapmalı?

Türk öğrencilerin, bu yıl başvuru için hazırlanırken uzman desteği almalarının çok önemli olduğunu söyleyen Studylon İngiltere Ülke Müdürü Alper Ilgınöz, “İngiltere’de çocuklarının okumasını isteyen ailelerin, özellikle hem eğitim hem de yasal düzenlemeleri yakından takip eden danışmanlık firmalarını tercih etmesi en akılcı yöntem olacak” dedi.

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