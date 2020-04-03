Dünya genelinde 1 milyon aktif vaka barajını aşıldığı corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Dünya çapında an itibariyle 750 binden fazla aktif vaka bulunurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 bine yaklaştı. Salgın sürecinin ilk dönemlerinde Başbakan Boris Johnson önderliğinde tartışmalı 'sürü bağışıklığı' politikasını izleyen İngiltere'de de tablo kötüye gidiyor.

Sürü bağışıklığı politikası eleştirildi

33.718 pozitif vakanın tespit edildiği İngiltere'de hayatını kaybeden kişi sayısı 2.921 oldu. Son olarak dün 424 aktif vaka ve 563 ölüm bildirilmesinin ardından halk, salgının ilk dönemlerinde uygulanan 'sürü bağışıklığı' politikasının yanlışlığını eleştiriyor. Eleştirilerin odak noktasındaki isim Başbakan Boris Johnson olurken, en fazla tepki gösterilen karar ise ülkenin kült etkinliklerinden olan Cheltenham Festivali'nin iptal edilmemesi oldu.

Kraliyet ailesi de katıldı

250 binden fazla kişinin bir araya geldiği ve 4 gün süren festivalin, corona virüsünü ülkenin dört bir köşesine yaydığı düşünülüyor. Her yıl Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Cheltenham Festivali'ne spor ve magazin dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Kraliyet Ailesinden de önde gelen simalar katılıyor Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra rahatsızlandığını ve yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

11 Mart'ta bir araya gelmişlerdi

Festivalde boy gösteren asilzadeler, Kraliyet Ailesi için potansiyel taşıyıcı konumunda bulunuyor. Çünkü Cheltenham Festivali'ne katılan asillerin temasta bulunduğu diğer kişiler, Kraliçe Elizabeth'e kadar uzanıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Kraliçe'nin corona virüs testinin pozitif çıktığı idida edilmiş ancak bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmamıştı. Kraliçe 2. Elizabeth, corona virüsü testleri pozitif çıkan Prens Charles ile İngiltere Başbasanı Boris Johnson ile yakın tarihte görüştüğü için risk grubunda bulunuyordu.

Kraliçe, 9 Mart 2020 tarihinde oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturmuştu. Kraliçe, Başbakan Johnson ile de en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti.







