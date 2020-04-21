Türkiye İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Türkiye

İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Londra'ya gönderilen Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul'a döndü.

21 Nisan 2020, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Londra'ya gönderilen Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü. İngiltere'de kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Londra'dan aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Kocaeli'ndeki yurda gönderildi.

Tahliye edilenleri taşıyan otobüs personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

AA


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