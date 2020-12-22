New York Valisi Andrew Cuomo'un talebi üzerine Delta, British Airways ve Virgin Atlantic, eyalete seyahat edecek yolculara uçağa binmeden önce "negatif" Kovid-19 test sonucu sunmalarını zorunlu kıldı. Yeni karar doğrultusunda, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na uçacak yolcuların Kovid-19 testlerinin negatif olması gerekecek.

ABD yönetiminin de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşündüğü bildirilmişti.

40'dan fazla ülke seyahate yasak getirmişti

ABD basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün, İngiltere'de ortaya çıkan türü nedeniyle alarma geçtiğini belirtmişti.

Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetmişti.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'dan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.

AA



