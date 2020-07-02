Dünya İngiltere'den, Türkiye'ye uçuş yasağı için yeni karar

İngiltere'den, Türkiye'ye uçuş yasağı için yeni karar

Dünya

İngiltere'den, Türkiye'ye uçuş yasağı için yeni karar

İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını kaldırdığı iddia edildi.

02 Temmuz 2020, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

The Telegraph'ın haberine göre İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye Pazartesi'den itibaren uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı aldığı karar ile İngiliz vatandaşları neredeyse tüm AB ülkeleri ile aralarında Türkiye, Tayland Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 75 ülkeye kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

Haberde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın uçuş yasağını kaldırmasının nedeni olarak, söz konusu 75 ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle görülen vakaların düşüşe geçmesi ve hükümetler tarafından açıklanan verilerin güvenilir bulunması gösterildi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Emre Belözoğlu meselesi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya'da halk Putin'i destekledi