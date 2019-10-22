Sue ve Noel Radford çifti, İngiltere Lancashire'da yaşıyorlar. İlk çocuklarına 1989'da Sue henüz 14 yaşındayken sahip olmuşlar. Aile şu anda 22. üyesini bekliyor. 44 yaşındaki anne Sue hamile olduğunu ve 2020'nin Nisan ayında bir bebek daha doğuracağını açıkladı.

Aile 11 ay önceki son doğumdan ve 21. bebekten sonra daha fazla genişlemeyeceklerini, 21 çocuğun kendilerine yettiğini (!) açıklamıştı.

YouTube kanalı açan aile, 22’nci çocuklarını beklediklerini duyurdu. 15 haftalık hamile olan Sue Radford, son doğumu ile 16.5 yılını hamile geçirmiş olacak.

Haftada 2650 liralık mutfak masrafı

Aile, bebeğin cinsiyetini de ayrı bir videoyla duyuracak. Aile, 22’nci çocuğu sosyal medyada ilgi görmek için yapmakla suçlanıyor. Çocuklarının en büyüğü 30 yaşında olan aile, 10 odalı bir evde yaşıyor. Fırıncılıkla geçinen çift, devletten haftalık 170 Sterlin (1300 TL) yardım alıyor. Ailenin haftalık mutfak gideri ise 350 Sterlin’i (2 bin 650 TL) buluyor.

SOSYAL MEDYADA ŞÖHRET

Ailenin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi var. 22. bebeği şöhret olmak için mi yaptıkları bilinmez ancak aile kendilerine sosyal medyada ve dünya basınında gösterilen ilgiden oldukça memnun görünüyorlar...

26 yıllık evliliklerine 22 çocuk sığdıran çiftin 'her yıla bir bebek' anlayışıyla hareket etmemesi kendilerini eleştirenler tarafından şans olarak nitelendiriliyor...