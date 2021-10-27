Ülkenin farklı kentlerinde, gece kulüpleri veya barlara giden kadınlar, kendilerine yapılan enjeksiyon sonucu bayıldı. Polise şikayette bulunanların büyük bölümünü genç kızlar oluşturdu ancak bazı genç erkekler de mağdur olduklarını ileri sürdü. Avam Kamarası İçişleri Komitesi ülke genelindeki polis şeflerini sorunun ülke çapındaki ölçeğini acilen değerlendirmekle görevlendirdi.

Gözlerini hastanede açan genç kadınların sayısının hızlı bir artış göstermesi üzerine polis yetkilileri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Son olarak Dublin'de arkadaşlarıyla sosyalleşen bir kadın, hastalandığını iddia etti ve koltuk altında "bir yara" ile uyandı. Hastaneye gidip test yaptırdığında ise, bünyesinde birden fazla uyuşturucunun bulunduğunu öğrendi.

İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde de sayıları 10'u aşan kadınlar, benzer şekilde şikayette bulundu. Polis yetkililerinin aktardığına göre, suçlamalarla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındı.



