İnşaatçılığı bırakıp turizmci oldu

Eski manken Esin Moralıoğlu 6 yıl önce Miami’ye taşınıp iş hayatına atılmıştı. Eski daire ve villaları alıp yeniledikten sonra satıyordu. Geçen yıl İstanbul’a dönen Esin, şimdi de turizmciliğe soyundu ve Güney Amerika’ya turlar düzenlemeye başladı. Geçen hafta kalabalık bir grubu Brezilya ve Uruguay’a götürdü.

Evlilik yok aşka devam

Türkiye eski güzeli Sinem Güven, 11 yıllık eşi Murat Ersönmez'den boşandıktan sonra o dönem Doğuş Holding İcra Kurulu Üyesi olan Semih Yalman’la flört etmeye başlamıştı. Hatta aşıklar ortak olup ‘Markalar Dolap Beklemez’ adlı ikinci el kıyafet satan bir mağaza açmıştı. İki yılın sonunda hem ilişkileri bitti hem de ortaklıkları. Sinem’i, geçen salı gecesi 2.5 senedir flört ettiği iş insanı Berent Akdemir ile Teşvikiye’de gördüm. İlişkilerine nazar değmesin diye ortalarda pek fazla görünmemeye dikkat ediyorlarmış. Aşıklar şimdilik evliliği düşünmüyorlarmış.

Sürprizlerle dönüyorum

Önceki gün Hande Ataizi’ne, Nişantaşı’nda sıkı dostu Selma Türkeş ile yürürken rastladım. Ayak üstü sohbet ettik. Neler yaptığını sordum. Hande “İki yeni sürpriz projem var. Yaz başında yeniden ekranlarda olacağım” dedi.