İnsan yüzlü köpek Frida sosyal medyanın yeni gözdesi Rusya''nın Bratsk kentindeki Dobrye Ruki hayvan barınağı, farklı bir sevimli dosta ev sahipliği yapıyor. İnsan kaşlarına sahip olan köpeği gören barınak yetkilileri, ilk önce çocuklar tarafından çizildiğini düşündü, oysa gerçek çok farklıydı. Ünlü ressam Frida Kahlo'ya itafen adını Frida koydukları köpek, şimdi yeni yuvasında. İşte Frida'nın hikayesi...