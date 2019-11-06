İnsan yüzlü köpek Frida sosyal medyanın yeni gözdesi
Rusya''nın Bratsk kentindeki Dobrye Ruki hayvan barınağı, farklı bir sevimli dosta ev sahipliği yapıyor. İnsan kaşlarına sahip olan köpeği gören barınak yetkilileri, ilk önce çocuklar tarafından çizildiğini düşündü, oysa gerçek çok farklıydı. Ünlü ressam Frida Kahlo'ya itafen adını Frida koydukları köpek, şimdi yeni yuvasında. İşte Frida'nın hikayesi...
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir sokak köpeği, gözlerinin üstündeki siyah tüyleri sayesinde ilgi odağı oldu.
Bratsk kentindeki Dobrye Ruki hayvan barınağı tarafından bulunan köpeğe, Meksikalı ünlü ressam ve şair Frida Kahlo'dan ilham alınarak Frida adı verildi.
Çocukların çizdiğini düşündüler
Barınak yetkilileri, Frida'yı gördüklerinde ilk önce kaşlarının çocuklar tarafından çizilmiş olduğunu düşündüler. Ancak kontrol edince, gözlerinin üstündekilerin siyah tüyler olduğunu gördüler.
Barınakta sevimli ve oyuncu hareketleriyle dikkat çeken Frida, kaşları sayesinde yuva bulmakta zorlanmadı. Köpeğin yeni sahibi Oksana, köpekğin kaşlarının kendisinde derin bir etki bıraktığını söyledi.
Oksana, daha sonra Frida'nın ismini Betty olarak değiştirdi.
İnsan yüzlü köpek, şimdi yeni yuvasında ve çok mutlu.
Öte yandan, ünlü ressam Frida Kahlo, tek kaşı ile dikkat çekiyordu. Hemen hemen tüm fotoğraflarında gördüğümüz tek kaş, adeta Frida Kahlo'nun imzası haline geldi. Kahlo, 1954 yılında hayatını kaybetmişti.
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