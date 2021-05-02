İnsanların evde kalmasından en çok kediler rahatsız

Hürriyet'ten Yücel Sönmez'in haberine göre, hayvan davranışları konusunda uzman Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın köpeklerin çoğunlukla bu durumdan hoşnut olduğunu, insanların evde olmasının ve ilginin onları mutlu ettiğini söylüyor. Yalçın “İnsanlar daha fazla vakitleri olduğu için köpekleriyle daha yakından ilgilenmeye ve sağlık sorunlarını fark etmeye başladı. Daha fazla yürüyüş, egzersiz yapıp oyun oynuyorlar. Bu durum çoğu köpek için mutluluk verici” diyor.

KÖPEKLERDE AYRILIK KAYGISI BAŞLAYABİLİR

Ancak bu durumun geçici olabileceğine de dikkati çekiyor Yalçın:

Tekrar işe başlama süreçleriyle beraber bir anda uzun süreler evde yalnız kalmaya başlayan köpeklerde ‘ayrılık kaygısı’ denen sorun görülüyor. Ayrılık kaygısı olan ve evde yalnız kalmaya alışık olmayan köpeklerde sürekli havlama, kendine zarar verme, eşyaları parçalama gibi belirtiler söz konusu. Bunlar davranış konusunda uzman olan veteriner hekimlere yöneltilen sorunların başında geliyor. Bu problemin de ciddi rahatsızlıklara yol açmaması için tekrar işe başlayan köpek yakınları bu süreci yavaş ve alıştırarak geçirmeli, kaygı giderici ürün ve tavsiyeler için veteriner hekimlerine danışmalı.

KEDİLER MUTSUZ

Prof. Dr. Ebru Yalçın pandemiden en fazla etkilenen hayvanların evde yaşayan kediler olduğunu söylüyor. Belli bir yaşam rutinine alışık olan kedilerin uzun süre insanların evde kalması ve uyku düzenlerinin değişmesi, evde ses ve hareketin artması, çocukların sürekli evde olması nedeniyle kendilerini baskı altında hissettiklerini ve hayatın onlar için zorlaştığını anlatan Yalçın “Kediler için sorun bunlarla da sınırlı değil. Sürekli temizlik yapılması, deterjan, dezenfektan ve kolonya kokuları da rahatsızlığın diğer bir parçası” diyor.

Kedilerin gergin olduğunu, agresif tavırlar sergilediğini ve daha depresif oldukları yönünde şikâyetlerin arttığını kaydeden Yalçın, stresle tetiklenebilen idrar yolu enfeksiyonları, kan parazitleri ve FIP (feline enfeksiyöz peritonitis) gibi hastalıkların daha çok görülmeye başladığına dikkati çekiyor.

PEKİ NE YAPMALIYIZ?

Prof. Dr. Yalçın kedilerde davranış sorunlarının önüne geçebilmek için şunları öneriyor:

Beslenme, uyku ve temizlenme rutinine saygı duyun.

İstemiyorsa sevmek için zorlamayın.

Evde sessiz, az ışık alan, rahatsız edilmeyeceği ve kendi istediği zaman kullanacağı bir alan oluşturun.

Kum kabı temizliğine dikkat edin.







