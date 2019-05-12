İnsanlık sahneye çıktı

‘Biz, Başka Yerde’ adlı eser sanatçı İnci Eviner ve proje ekibinin katılımıyla uluslararası sanat dünyasında tanıtıldı. Açılışta, Türkiye’den ve uluslararası sanat ve akademi dünyasından pek çok önemli isim bulundu.

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Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, bienalin ana mekanlarından Arsenale’de ziyaret edilebilecek. Açık kalacağı yedi ay boyunca işleyecek ve etkileşime açık olacak mekân, oluşturduğu farklı duyusal ve görsel katmanlarla Türkiye Pavyonu’nu izleyicilerin de parçası olacağı bir deneyim alanına çevirecek. İmkanı olan sanatseverler için mutlaka görülmeye değer.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, açılış konuşmasında “Venedik Bienali, dünyanın en önemli güncel, sanat etkinliklerinden biri ve biz burada ülkemizi yıllardır çok başarılı işlerle temsil ediyoruz. Bu, bizim için bir gurur kaynağı. Türkiye’de dikkate değer bir güncel sanat üretimi var. Venedik’teki çalışmalarımızla, bu alandaki başarılarımızın yurt dışında yankı bulmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

‘BİZ, BAŞKA YERDE’

Sanatçı İnci Eviner’in insanın doğayla kopan bağına odaklandığı eseri ‘Biz, Başka Yerde’ mimari tasarım, farklı malzemelerle üretilmiş objeler, ses tasarımı, çizim, video ve performansı bir araya getiriyor. İnsanların dünyayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini sorguluyor, insanı bütünüyle sarmalayıp ‘başka bir yere’ götürüyor. Eviner, Biz, Başka Yerde’yi toplu yer değiştirmelerin sonucunda ortaya çıkan mekânlara dair bir yapıt olarak tanımlıyor.

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Siyaset kuramcısı Hannah Arendt’in 1943 yılında kaleme aldığı ‘Biz Mülteciler’ metninin “Evimizi kaybettik, yani günlük yaşamın aşinalığını. İşimizi kaybettik, yani bu dünyada bir işe yaradığımıza dair inancı. Dilimizi kaybettik, yani tepkilerin doğallığını, jestlerin sadeliğini ve duyguları olduğu gibi ifade etmeyi” cümlelerinden hareketle sanatçı İnci Eviner, temel insanlık durumunun neler olduğuna dair sorular soruyor...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, 2011 yılından bu yana Tofaş çatısı altındaki Fiat’ın desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu’nu 24 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Bienal genel açılış öncesi profesyoneller için gerçekleştirilen ön izleme günleriyle başladı. Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Pavyonu sponsoru Fiat adına Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Koç Holding kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya ünlü Kızıl da yer aldı.

OYA ÇINAR



