Instagram bağlantı çıkartması üzerindeki metin artık değiştirilebilecek
Instagram, geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcılara açtığı bağlantı çıkartmasını güncelledi. Buna göre kullanıcılar artık çıkartmanın üzerinde gözükecek olan metni değiştirebilecekler.
08 Aralık 2021, Çarşamba 10:07 Son Güncelleme:
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Yeni güncellemeyle Instagram’daki bağlantı çıkartmasına ‘etiket metnini özelleştir’ seçeneği geldi. Artık hangi linki eklerseniz ekleyin, çıkartma üzerinde alan adı yerine istediğiniz metni gösterebileceksiniz.
Etiket metnini özelleştirmek için şu adımları takip edin:
- Instagram uygulamasını açın.
- Bağlantı çıkartmasını bulun ve eklemek istediğiniz linki yazın.
- Alt kısımda yer alan “Etiket metnini özelleştir” seçeneğine basın ve görünmesini istediğiniz metni yazın.
Instagram kullanıcılara, etiket metnini özelleştirmenin yanı sıra çıkartmanın rengini değiştirme imkanı da tanıdı. Çıkartmayı hikayeye ekledikten sonra üzerine dokunarak renkler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şu anda sınırlı sayıda renk mevcut.
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