Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan özellik, Instagram'daki gönderilerini Facebook'ta da paylaşan kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak. Buna göre kullanıcılar, Facebook'ta da paylaşım yaparken o gönderi için gizlilik ayarı yapabilecek. Yeni özellikle dilediğiniz bir gönderiyi yalnızca kendinizin görebileceği şekilde, arkadaşlarınızla ya da Facebook'taki herkesin görebileceği şekilde paylaşabileceksiniz.

Instagramı’ın Ayarlar sekmesinde açılacak yeni alandan Facebook'ta da otomatik olarak paylaşılacak gönderiler için gizlilik seçenekleri yer alacak. Kullanıcılar bu sayede, Facebook'a aktarılacak paylaşımı kimlerin görebileceğini rahatlıkla seçebilecek.

Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.