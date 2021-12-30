Instagram gizlilik ve video için iki yenilik sunacak

Yeni özellikle birlikte, Instagram'da paylaşılan bir gönderiyi Facebook’ta paylaşmadan önce gizlilik seçeneği sunulacak. 2022'de gelmesi beklenen bu özellik, kullanıcılara büyük bir kolaylık ve gizlilik seçeneği hakkı sunacak. Mevcut sürümde kullanıcılar, bir gönderiyi Facebook'ta paylaşırken gizliliğini ayarlayamıyor.

Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı bir diğer özellik ise, galerideki bir videonun Boomerang’a dönüştürülmesi. Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından, Instagram’a Boomerang içeriği yüklemek için tek seçenek uygulamanın kamerasını kullanmak olmayacak. Mevcut bir videonun istenilen kısmı Boomerang'a dönüştürülebilecek.



