Bilim & Teknoloji Instagram gizlilik ve video için iki yenilik sunacak

Instagram gizlilik ve video için iki yenilik sunacak

Bilim & Teknoloji

Instagram gizlilik ve video için iki yenilik sunacak

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, Instagram’ın üzerinde çalıştığı iki yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı. Bunlardan ilki kullanıcıların Boomerang yaratmasını kolaylaştırırken, diğeri Instagram – Facebook arasındaki çapraz bağlantıyı bir adım öteye taşıyor.

30 Aralık 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Yeni özellikle birlikte, Instagram'da paylaşılan bir gönderiyi Facebook’ta paylaşmadan önce gizlilik seçeneği sunulacak. 2022'de gelmesi beklenen bu özellik, kullanıcılara büyük bir kolaylık ve gizlilik seçeneği hakkı sunacak. Mevcut sürümde kullanıcılar, bir gönderiyi Facebook'ta paylaşırken gizliliğini ayarlayamıyor.

Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı bir diğer özellik ise, galerideki bir videonun Boomerang’a dönüştürülmesi. Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından, Instagram’a Boomerang içeriği yüklemek için tek seçenek uygulamanın kamerasını kullanmak olmayacak. Mevcut bir videonun istenilen kısmı Boomerang'a dönüştürülebilecek.


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