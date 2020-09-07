The Verge'de yer alan habere göre, yeni özellik sayesinde Facebook üzerinden Instagram Hikayeleri görüntülenebilecek.

Henüz test aşamasında olan özellik sonrası kaydedildiği platformun belli olması adına hikayeler farklı renklere ev sahipliği yapacak.

Facebook’a özel olan hikayeler mavi, Instagram’a özel olan hikayeler pembe ve turuncu arasında bir renk geçişine sahip olacak.

Geçtiğimiz dönemde Facebook Messenger üzerinden WhatsApp ve DM’ler kontrol edilebilir hale gelmişti.