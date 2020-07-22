Instagram kullanıcılara bağış toplama özelliği sunacak

Facebook'ta kişisel nedenlerden dolayı zaten para toplanabiliyor. Şimdiyse bu araç, Instagram'a geliyor. Şirketi ABD, İngiltere ve İrlanda'da bir kişisel bağışçı oluşturmak için küçük testlere başladı. Ayrıca bağış çıkartmaları vasıtasıyla bağış yapılabilen ülkelerde de kişisel bağış toplayan kişilere yardımda bulunulabilecek.

Kişisel Bağış Toplama (Personal Fundraiser) özelliğini açmak için Profili Düzenle/Ayarlar (Edit Profile) seçeneğine ve ardından Bağış Toplamayı Ekle (Add Fundraiser) seçeneklerine tıklayın. Daha sonrasında Para Topla (Raise Money) sekmesine tıklayın. Bu işlemlerden sonra fotoğrafı seçin, bağış kategorisini belirleyin ve neden para topladığınızın detaylarını yazabilirsiniz.

Ardından bağışlar için ödeme işlemci için Stripe bilgilerinizi gireceksiniz. İşiniz bittiğinde, bağış toplama cihazınızı incelenmek üzere göndermek için Gönder'e dokunabilirsiniz. Tüm para toplayıcılar, uygun nedenlerden emin olmak için bir inceleme sürecinden geçiyor. Onaylandıktan sonra bağış toplamaya başlayabilirsiniz. Para toplama, 30 gün boyunca sürecek ancak süre istenildiği kadar uzatılabilecek. Ayrıca bu özelliğin açılabilmesi için en az 18 yaşında olmak gerekiyor.

Kullanıcılar bağış topluluğunuza bağış yaptığında, bilgilerini herkesten gizli tutmayı seçebilirler. Ancak para toplayan kişiler, bağışta bulunan kişinin kullanıcı adını, ismini ve bağış miktarını görebilecekler. Bağış toplama sonra erdiğinde toplanan para belirlenen banka hesabına gönderilecek.

Özelliğin Türkiye'de kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.



