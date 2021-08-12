Instagram yöneticisi Adam Mosseri özelliklerin tanıtıldığı bir blog yazısında söz konusu yenilikleri İngiliz futbolculara yönelik ırkçı tacizin ardından geliştirdiklerini belirtti. Söz konusu tacizi, oyunculara yönelik ırkçı tacizde önemli ve kabul edilemez bir artışla sonuçlanan son Euro 2020 finalinden sonra görmüştük.

Adam Mosseri konuyla ilgili “Araştırmamız, kamuya mal olmuş kişilere yönelik pek çok olumsuzluğun, onları gerçekten takip etmeyen veya onları daha yeni takip eden ve sadece o anda yığılan insanlardan geldiğini gösteriyor. İçerik üreticiler ayrıca bize yorumları ve mesajları tamamen kapatmak istemediklerini söylüyorlar; yine de topluluklarından haber almak ve bu ilişkileri kurmak istiyorlar” dedi.

Limits özelliği, tüm kullanıcıların, onları takip etmeyen veya yeni takip etmeye başlayan kullanıcılardan gelen yorumları ve DM isteklerini gizlemesine izin verecek. Bunun da ötesinde, uygulama daha da güçlü bir uyarı verecek ve birisi rahatsız edici bir içerik yayınlamaya çalışırsa, daha önce olduğu gibi bir suçun tekrarlanmasını beklemek yerine derhal yayınlamayı durduracak. Mosseri, “Limitler, uzun süredir devam eden takipçilerinizden haber almanızı sağlarken, yalnızca sizi hedeflemek için hesabınıza gelen kişilerden gelen teması sınırlandırır” dedi.

Hidden Words ise kullanıcıların DM isteklerindeki kötü niyetli mesajları filtrelemesine olanak tanıyor. Bir istek, seçtiğiniz herhangi bir filtre sözcüğünü içeriyorsa, otomatik olarak, tamamen silinmemiş olsa da, asla açmamayı seçebileceğiniz gizli bir klasöre yerleştiriliyor.