Kolombiyalı sanatçı Camilo Restrepo, blok halde bulunan kokain NFT’sini aylar önce satışa çıkardı. Sanatçı eseri görenlerden herhangi bir tepki almadı. Ancak sanal kokain, Instagram ve Twitter, NFT’nin paylaşıldığı gönderiler art arda platformlardan sildi.

Restrepo’nun profilleri de banlanma uyarısı aldı. Instagram’dan gelen banlama uyarısı ve gönderi kaldırmaların nedeni, “yasaklı ya da kontrol altındaki ürünlerin satışı” oldu.

Bu tip maddelerin satışının kripto paralarla gerçekleştirildiğinden ve buradan ilham aldığını söyleyen Restrepo, sosyal medya platformlarının ısrarcı sansürüne karşı şu ifadeleri kullandı: “Sanırım algoritmalar kripto maddelerle gerçek uyuşturucunun farkını ayırt edemiyor.”