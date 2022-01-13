Instagram, paylaşım düzenleme özelliğini test etmeye başladı

Fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mobil uygulamalarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan yeni özellik, kullanıcıların profil sayfalarındaki paylaşımları diledikleri gibi düzenleyebilmelerine imkan tanıyor.

Paluzzi, özelliğin nasıl görüneceğini gözler önüne seren iki ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntülerinden bir tanesi, Instagram mobil uygulamasına eklenecek yeni bir ayar sayfasını gösteriyor.

Bu ayar sayfası, Edit Grid (ızgarayı düzenle) ismiyle bulunacak ve "Profili Düzenle" bölümünde yer alacak. Edit Grid bölümü, kullanıcıların kendi profil sayfalarını yönetmelerine imkan tanıyacak. Bu ayar sayfasına ulaşan bir kullanıcı, profil sayfasındaki tüm paylaşımların yerini dilediği gibi değiştirebilecek.



