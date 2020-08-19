Instagram QR kod özelliğini hayata geçirdi

Dünya genelinde daha fazla işletme tekrar kapılarını açarken, Instagram QR kodu özelliği ile işletmelere Instagram kullananların yanı sıra kullanmayan insanlara da ulaşma imkanı sağlıyor. İnsanlar işletme hesabına ait QR kodunu okutarak işletmenin Instagram hesabına ulaşabilecek ve bilgi alabilecek.

Tüm Instagram kullanıcıları profil menüsünden kendi QR kodlarına erişebilecek; Instagram Stories kamerası, Instagram QR kod kamerası veya QR kod tarayabilen herhangi bir kamera ile diğer hesapların QR kodlarını tarayabilecek ve hesabı görüntüleyebilecek.