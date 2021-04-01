Instagram, Reels için Remix özelliğini kullanıma sundu
Instagram, Reels için Remix özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Remix ile insanlar mevcut bir Reels videosuyla yan yana olacak şekilde kendi Reels videosunu oluşturabilecek.
01 Nisan 2021, Perşembe 08:14 Son Güncelleme:
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Remix özelliğini kullanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:
- Beğendiğiniz bir Reels videosu bulun
- Üç nokta ikonundan menüye girin ve “Remix this Reel” seçeneğini tıklayın
- Ekran bir tarafta orijinal Reels videosu olacak şekilde ikiye bölünecek, burada karşılıklı olarak kendi Reels videonuzu çekin
- Kaydettikten sonra ses ayarlarını yapın
- İstediğiniz düzenlemeleri yapın ve paylaşın.
Bu yeni özellik ile birlikte sadece yeni yüklenen Reels videoları üzerinden Remix özelliği kullanılabilecek. Live Rooms, Hikayelerde anket ve soru, Artırılmış Gerçeklik gibi interaktif özelliklerin insanların Instagram deneyimlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Instagram, Remix özelliği ile insanlara yeni trendler ve içerik üreticileriyle etkileşimde bulunmak ve yaratıcı içerikler üretmek için yeni yollar sunmayı amaçlıyor.