Instagram sesli mesajlaşma özelliğini kullanıma sundu!

Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaş listesi ve erişilebilirlik geliştirmeleri özelliklerini sunan Instagram, şimdi ise karşımıza sesli mesaj özelliği ile çıkıyor. Peki, Instagram’ın bu sesli mesaj özelliği nerede ve nasıl kullanılıyor?

Instagram Direkt mesajlar bölümünde kullanılan sesli mesajlar özelliği, aynı WhatsApp’ta olduğu gibi çalışıyor. Sesli mesaj göndermek için Direkt mesaj ekranında yer alan mikrofon tuşuna basılı tutmanız yeterli oluyor. Daha sonra elinizi çektiğinizde kaydettiğiniz mesaj karşı tarafa direkt gönderiliyor.

Bu özellik hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma sunulmuş durumda. Yenilikleri kullanabilmek için uygulamayı App Store veya Play Store‘dan güncellemeniz yeterli olacak.

Sosyal medya platformu kavramını mesajlaşma ve hatta görüntülü görüşme yapma boyutuna taşıyan Instagram’ın, bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Bakalım Instagram ilerleyen yıllarda daha farklı neler sunacak?

48 MP’lik Honor View 20 ile çekilen fotoğraflar