Instagram’ın iki katlı hikayeler özelliği Türkiye’de de test edilmeye başlandı. Hala test aşamasında olduğu için her kullanıcıya getirilmeyen bu özellik, bazı kullanıcıların ana sayfasında halihazırda kullanılabiliyor.

Özellik aktif hale geldiğinde ekranda gördüğünüz hikaye bölümü iki katlı oluyor. Böylece aynı anda çok daha fazla hikayeyi ekranda görebiliyorsunuz.

Instagram konu hakkında “Instagram deneyiminizi iyileştirmek için her zaman yeni yollar test ediyoruz” demişti.

İki Katlı Hikayeler özelliğinin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı belli değil.