Instagram’a üç yeni bumerang modu eklendi

Onur Binay/posta.com.tr

Instagram, 3 yeni "Boomerang" modunu kullanıcıların hizmetine sundu. SlowMo, Echo ve Duo olarak adlandırılan yeni özellikler, çektiğiniz Boomerang'ların hızlarını ayarlamanıza yardımcı oluyor.

Geçen yılın başlarında, tersine mühendislik işlemleri uygulayan Jane Manchun Wong , Instagram'da iki yeni özellik gördü. Birincisi Boomerang için altı yeni kamera modunun bir koleksiyonuydu. İkincisi ise yeni bir Boomerang kırpma seçeneği.

Wong, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla Instagram'ın 6 farklı yeni moda sahip olacağını ve bunların iki etap halinde kullanıcılara sunulacağından bahsetmişti. Wong'un dediği gibi oldu ve Instagram, ilk etapta üç yeni özelliği kullanıcılara sundu.

Geçen haftanın sonundaki bir tweet ile Instagram, bunların kullanıma sunulduğunu doğruladı.





SlowMo çektiğiniz Boomerang'ı ağır çekimde oynatıyor. Echo özelliği, çektiğiniz Boomerang'ı bir miktar hızlandırırken Duo ise Boomerang'ınızın hızını gözler görülür seviyede arttırıyor.

Yeni özellikleri kullanmaya başlamak için, önce Instagram uygulamanızı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

Ardından, genellikle yaptığınız gibi bir Boomerang çekmeye başlayın. Çekim yapmayı bitirdiğinizde, üç yeni modu açmak için ekranınızın üst kısmındaki sonsuzluk düğmesine ve tam olarak istediğiniz şekilde görünmesini sağlamak için “Boomerang'ınızı kırpıp düzeltmenin” yeni yoluna dokunun.