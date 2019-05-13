Instagram’da liste başındayız

Ulaşım tarifeleri karşılaştırma şirketi Hoppa, 2019’da Instagram’da en fazla paylaşım yapılan 50 merkezi açıkladı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 20:32
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Instagram’da liste başındayız

2019’da en fazla paylaşım yapan merkezler açıklandı. Türkiye ilk sıralarda yer aldı.

İSTANBUL BEŞİNCİ SIRADA

Birincinin Londra olduğu kentler içinde İstanbul, 74 milyon 710 bin 531 paylaşımla 5’inci sırada yer aldı. 

YÜZDE 42.4 YEMEK PAYLAŞIMI

Listeye Antalya da 25’inci sıradan girdi. İstanbul’da yüzde 42.4 ile en çok yemek, yüzde 16 ile manzara, yüzde 14.6 ile selfie paylaşımı yapılıyor.


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