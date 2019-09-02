Birçoğu zararsız olsa da Instagram, bot hesaplara karşı katı bir tutum takınıyor. Eğer bir hesap hakkında belirli sayıda şikayet gelirse Instagram o hesabı incelemeye alıyor. Çünkü zararsız olanların yanında bir de diğer kullanıcıların hesabını ele geçirmek amacıyla DM'den tuzak bağlantı ve dosya gönderilebiliyor.

Bu nedenle bot hesapları Instagram'a bildirmek en doğru olanı. Hiçbir bot hesap boşa açılmaz. Kötü niyetle kullanılacağı zamanı bekler. Peki bot hesaplar nasıl anlaşılır?

Instagram'daki fake hesaplar

Instagram'da sahte hesapları keşfedebilmek için bazı işaretler var. Örneğin bir kullanıcı fotoğraflarınızdan birkaçına arka arkaya aynı yorumu yaparsa fake olduğunu anlayabilirsiniz. Fotoğraflarınızın altında alakasız bir ürüne övgüde bulunuyorsa yine reklam botu olduğuna kanaat getirebilirsiniz.

Etkileşim dışında şüpheli bir profili inceleyerek de hesabın sahte olup olmadığını görebilirsiniz. Mesela çok fazla kişiyi takip edip, çok az kişi tarafından takip edilen hesaplar şüphe uyandırır. Uzun süredir etkin olmayan hesaplarda da çalınmış olma ya da sahte olma ihtimali vardır. Hesabın profil fotoğrafını Google Görseller'den aratarak fotoğrafın başka bir yerden alınıp alınmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Özellikle lüks markaları ucuza sattığını iddia eden hesapların fake olmak dışında dolandırıcı olduğunu da düşünebilirsiniz.

Tüm bu belirtilerin haricinde bir de bot olduğu çok bariz olan isimsiz ve fotoğrafsız hesaplar var. Kullanıcı adı anlamsız harflerden, ardı adına dizilmiş sayılardan oluşan, fotoğrafsız hesapların, sahte hesaplar olduğu zaten su götürmez bir gerçek.

Sahte takipçiler nasıl anlaşılır?

Instagram'da birçok kullanıcı fake takipçi satın alarak takipçi sayısını arttırıyor. Peki bir insanın çok fazla sahte takipçiye sahip olduğu nasıl anlaşılır?

Tüm kullanıcılara tek tek bakılamayacağı için bazı püf noktalar var. Mesela takipçi sayısı ve beğeni sayısı arasındaki oran. Takipçi sayısına göre paylaşımlarına çok düşük sayıda beğeni alan biri fake takipçi satın almıştır. Çünkü fake takipçiler takip etmekten başka bir şey yapmazlar. Aktif hesaplar değillerdir.

Instagram'da takipçi satın alınabildiği gibi beğeni de satın alınabiliyor. Eğer yeni paylaşımları, önceki paylaşımlarına göre çok fazla sayıda beğeni alan birini görüyorsanız o da sahte beğeni satın almış demektir. Ani beğeni patlaması buna işarettir. En çok tercih edilen hashtag'lerle beğeni toplamak ise sahte beğeniden sayılmıyor. posta.com.tr-TEKNOLOJİ