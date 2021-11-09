Instagram’da şimdi de ücretli abonelik dönemi başlıyor

Instagram, kısa süre önce canlı yayınlar esnasında yayıncılara hediye edilen rozetler kullanıma sunmuştu. Ayrıca IGTV üzerinden bir reklam geliri paylaşımı da başlamıştı. Şimdiyse abonelik sistemi de geldi.

Şu anda ABD kullanıcılarına sunulan özellik belirli ücretler karşılığında içerik üreticilerine abone olmanızı sağlayacak. Böylece üreticiler abonelere özel içeriklerle standart kullanıcılardan ayırmış olacak. Instagram buradan bir pay almayacak yani gelir doğrudan yayıncıya kalacak.

4 farklı abonelik için 10.99TL fiyat etiketi belirlendi. Rozetler ise 10.99TL, 22.99TL ve 54.99TL fiyat etiketiyle sıralanıyor.