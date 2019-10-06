Facebook'ta tutmadı

Instagram yeni bir özelliği deneme aşamasında. Facebook'a ait olan Instagram, tıpkı Facebook gibi grup hikayeleri özelliği getiriyor. Bundan 1 sene önce Facebook uygulaması da aynı özelliği kullanıma sunmuştu fakat rağbet görmeyince kaldırıldı. Şimdiyse hikaye özelliğinin en yoğun kullanıldığı Instagram'da denenecek.

'Yakın arkadaşlar' özelliği

Şu anda deneme aşamasında olan grup hikayeleri özelliğini piyasada hiç görmeme ihtimalimiz de var. Instagram daha önce de birçok özelliği bu şekilde test edip vazgeçmişti. Fakat özelliğin devreye girmesi durumunda bir nevi 'yakın arkadaşlar' özelliğinin gelişmişi olacak.

Şimdilik sadece 'yakın arkadaşlar'a özel gönderilebilen hikayeler, birçok özelleştirilmiş grup kurularak o gruba özel gönderilebilecek.