Bilim & Teknoloji Instagram'daki Reels özelliği Facebook’a geliyor

Instagram'daki Reels özelliği Facebook’a geliyor

Bilim & Teknoloji

Instagram'daki Reels özelliği Facebook’a geliyor

Facebook, Instagram platformunda kullanımda olan Reels özelliğini ABD'de bazı Facebook kullanıcılarının kullanımına açacak.

20 Ağustos 2021, Cuma 07:54 Son Güncelleme:
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Facebook Reels, bazı kullanıcıların Haber Kaynağı'nda ve Gruplar kısmında çıkacak. Şirket, bu özelliği Hindistan, Meksika ve Kanada'da test etmekte olduklarını açıkladı.

Facebook'un bu hamlesiyle TikTok'a rakip olmak istiyor. Uygulama mağazalarında 3 milyardan fazla indirmeye ulaşan TikTok, 2020 yılında da en popüler sosyal medya uygulaması seçilmişti.

Facebook, daha önce Snapchat'in Hikayeler özelliğini de kopyalamıştı. Bu özellik Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp dâhil olmak üzere tüm platformlara eklenmişti.

Şirket, Facebook ve Instagram'daki içerik üreticileri için 2022 yılında 1 milyar dolar harcayacağını belirtti ve önümüzdeki aylarda özellikle Facebook Reels'ı hedefleyerek ek bonus programları ve tohum yatırımları başlatacağını ekledi.


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