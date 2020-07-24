Instagram, Reels uygulamasıyla kullanıcıların kısa videoları paylaşmasına imkan sağlayan bir platform hazırlıyor. Bir hafta önce Hindistan'da TikTok'un yasaklanmasının ardından, Instagram, TikTok benzeri Reels özelliğini Hindistan'da test etmeye başlandı.

Reels özelliği ile Instagram, kullanıcıların ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşmasına ve düzenlemesine izin verecek. Hazırlanan bu kısa videoların süresi 15 saniyeyi geçmeyecek. Kullanıcılar Instagram Reels üzerinden oluşturdukları bu videoları özel bir sekme altında saklayabilecekler ve hikayelerinde paylaşabilecekler.

Reels'i ön plana çıkarmaya başlayan Instagram, özelliğin kapsama alanını da genişletiyor. Facebook, Reels'ı ilk olarak geçtiğimiz kasım ayında Brezilya'da kullanıma açtı ve geçen ay Fransa ve Almanya'ya genişletti. Uygulama geçen hafta da Hindistan'da kullanıma açıldı. Türkiye'nin de bu 50 ülkeden biri olup olmadığı şimdilik belli değil.







