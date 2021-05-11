Intel, 11. Nesil H serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerini duyurdu

Intel tarafından yapılan açıklamalara göre Core i9-11980HK kodlu işlemci, 10. nesil Core i9-10980HK'ya kıyasla yüzde 19 yüksek performans sunuyor. Turbo Boost 3.0 teknolojisiyle de desteklenen Core i9-11980HK'nın iki çekirdeğinin 5.0 GHz'ye ulaşabildiğini söyleyen yetkililer, tüm çekirdeklerin 4,5 GHz'de çalışabileceğini, böylelikle yalnızca oyun değil, video düzenleme ve 3 boyutlu görüntü oluşturma gibi yüksek güce ihtiyaç duyan işlemlerde de bu işlemcinin tercih edilebileceğini aktardı.

11. Nesil Intel Core H35 serisi tarafından oluşturulmuş performans ivmesini genişleterek 10 nanometre SuperFin işlem teknolojisine dayanan 11. Nesil Intel H serisi işlemciler, 5.0GHz'e kadar çıkan tek ve çift çekirdekli turbo performans ile sekiz adede kadar çekirdek ve 16 thread içerir. Ek olarak, merkezi işlem birimi (CPU), grafik kartına bağlı yüksek hızlı GDDR6 belleğe doğrudan erişebiliyor. Bu da oyuncuların daha düşük gecikmeyle daha yüksek kare hızları deneyimlemesini ve büyük dokuları daha hızlı yüklemesini sağlıyor. Mobil işlemci, 10. Nesil H serisi işlemcilere kıyasla merkezi işlem birimine toplam PCIe bant genişliğinin 2,5 katını ve diğer endüstri işlemcilerine kıyasla toplam PCIe bant genişliğinin üç katını sunuyor.

Core i9-11980HK’nın Ryzen 9 5900HX’ten daha güçlü olduğu da aktarıldı. Intel işlemcinin performansı, Troy: A Total War Saga: Siege oyununda yüzde 24, Grid 2019'da yüzde 26, Hitman 3'te yüzde 15 ve War Thunder'da ise yüzde 22 daha iyi performans sunuyor.

Bunlara ek 11. Nesil Intel Core H serisi mobil işlemciler, 20 şeritli PCIe Gen 4 sunan işlemci, 4k HDR/Dolby Vision video akışı, hızlı depolama ile zengin yapılandırmalar, yüksek performans ve kapasite için hibrit Intel Optane, 6GHz Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +) desteği ve daha hızlı bağlantılar için saniyede 40 gigabayta kadar ulaşan Thunderbolt 4 sunuyor.