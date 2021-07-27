Intel yetkilileri, On yıldan uzun bir süredir ilk yeni transistör mimarisi olan RibbonFET'i ve endüstride bir ilk olan yeni bir backside güç dağıtım yöntemi olan PowerVia'yı duyurmanın yanı sıra, Yüksek Sayısal Açıklık (Yüksek NA) EUV olarak adlandırılan yeni nesil aşırı ultraviyole litografinin (EUV) planlı olarak hızlı bir şekilde benimsendiğinin altını çizdiler. Şirket, sektördeki ilk Yüksek NA EUV üretim aracını elde edecek şekilde konumlandı.

Gelecekteki Intel ürünleri, bu yıl 12. Nesil Alder Lake yongalarından başlayarak, artık hem kendisinin hem de yonga yapım endüstrisinin geri kalanının yıllardır kullandığı nanometre tabanlı düğüm isimlendirme sistemini kullanmayacak. Bunun yerine Intel, “sektördeki süreç düğümlerinin daha doğru bir görünümünü” ve Intel’in ürünlerinin bu manzaraya nasıl uyduğunu sağlayacağını söylediği yeni bir adlandırma şemasını kullanıma sunuyor.

Intel’in yeni yol haritası şu şekilde:

Intel 7, FinFET transistör optimizasyonlarına dayalı olarak Intel 10nm SuperFin'e kıyasla watt başına yaklaşık %10 ila %15 performans artışı sağlar. Intel 7; 2021'de müşteri için Alder Lake ve 2022'nin ilk çeyreğinde üretime geçmesi beklenen veri merkezi için Sapphire Rapids gibi ürünlerde yer alacak.

Intel 4, ultra kısa dalga boylu ışık kullanarak inanılmaz derecede küçük özellikler işlemek için EUV litografisini tamamiyle benimsiyor. Alan iyileştirmelerinin yanı sıra watt başına yaklaşık %20'lik bir performans artışı sunan Intel 4, müşteri için Meteor Lake ve veri merkezi için Granite Rapids dahil olmak üzere 2023'te sevkiyatı yapılacak ürünler için 2022'nin ikinci yarısında üretime hazır olacak.

Intel 3, ek alan iyileştirmelerinin yanı sıra Intel 4'e göre watt başına yaklaşık %18'lik bir performans artışı sağlamak için FinFET optimizasyonlarından ve artırılmış EUV'den yararlanır. Intel 3, 2023'ün ikinci yarısında ürün üretmeye başlamaya hazır olacak.

Intel 20A, iki çığır açan teknoloji olan RibbonFET ve PowerVia ile angstrom çağını başlatıyor. Intel'in çok yönlü bir transistör uygulaması olan RibbonFET, 2011'de FinFET'e öncülük etmesinden bu yana şirketin ilk yeni transistör mimarisi olacak. Bu teknoloji daha hızlı transistör anahtarlama hızları sunarken, daha küçük bir alanda birden çok kanatla aynı sürücü akımını elde ediyor. PowerVia, Intel'in endüstride bir ilk olan backside güç dağıtımı uygulaması ve yonga plakasının ön tarafında güç yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırarak sinyal iletimini optimize ediyor. Intel 20A'nın 2024'te artış yaşaması bekleniyor.

Intel'in yeni IDM 2.0 stratejisiyle, Moore Yasası'nın faydalarını gerçekleştirmek için paketleme daha da önemli hale geliyor. Ayrıca şirketin endüstri lideri gelişmiş paketleme yol haritasına ilişkin aşağıdaki bilgileri sağlıyor: