Intel, Nvidia ve AMD rakibi Arc ekran kartlarını duyurdu

Arc markası, birinci nesli Alchemist kod adlı Xe HPG mikromimarisi (eskiden DG2 olarak tanınıyordu) tabanlı olan birden fazla donanım neslini içerecek. Intel, Arc markası altındaki gelecek nesillerinin kod adlarını da açıkladı: Battlemage, Celestial ve Druid.

Alchemist kod adlı birinci nesil Intel Arc ürünleri, donanım tabanlı ışın izleme ve yapay zeka ile çalışan süper örnekleme sunarken, DirectX 12 Ultimate için tam destek sağlayacak. Arc markalı Alchemist ekran kartları, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için geliştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre Intel’in Arc ekran kartları, ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, video çözünürlüğü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojilerini sunacak. Hatta Intel, Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FideltyFX Super Resolution teknolojilerine meydan okuyacak yapay zeka destekli bir örnekleme teknolojisi sunacak. Burada çözünürlüğün büyültülmesiyle bozulan görüntü, ekran kartının yapay zekası sayesinde düzeltilecek.

DLSS rakibi bir teknolojiye ve Ray Tracing desteklerine sahip olacakları aktarılan Intel Arc ekran kartları, genel olarak merak uyandırıyor. Alchemist ürünleri, 2022 yılının ilk üç ayında piyasaya sürülecek.