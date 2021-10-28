Bilim & Teknoloji Intel’in 12. nesil işlemcisi Apple M1 Pro ve M1 Max’i geride bıraktı

Intel’in 12. nesil işlemcisi Apple M1 Pro ve M1 Max’i geride bıraktı

Bilim & Teknoloji

Intel’in 12. nesil işlemcisi Apple M1 Pro ve M1 Max’i geride bıraktı

Intel’in 12.nesil Core i9-12900HK işlemcisinin, yapılan testlerde Apple işlemcilerini geçmeyi başardığı ortaya çıktı.

28 Ekim 2021, Perşembe 10:01 Son Güncelleme:
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Intel’in tepe model işlemcisi Core i9-12900HK'nın, yapılan testlerde Apple M1 Pro ve M1 Max’i geçmeyi başardığı ortaya çıktı.

Intel’in yeni işlemcisi, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile geliyor. Test sonuçlarına göre i9-12900HK, 2.9 GHz temel frekansta çalışacak. Bu, verimlilik çekirdeğinin 2.9 GHz saat hızında çalışacağını gösteriyor.

Kullanıcıların manuel hız aşırtma özelliği ile üst düzey performansa erişebilecekleri i9-12900HK, Apple’ın yeni işlemcisinin sahip olduğu tek çekirdek 1.770 ve çoklu çekirdek 12.600 skoruna kıyasla 1851 tek çekirdek, 13256 çoklu çekirdek puanına imza atmayı başarıyor.


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