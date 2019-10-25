İnternet bağımlılığına ‘Külkedisi’ yasası lazım

Önder Yılmaz / MİLLİYET

Mardan, internet bağımlığına çözüm olarak Çin’deki bağımlılık önleyici yazılım uygulamasını, Güney Kore’deki “Külkedisi” yasasını ve dijital detoksu önerdi. Mardan, Külkedisi’ne uymayanlara yüzde 1’lik vergi cezası öngörüldüğünü dile getirdi. Mardan komisyonda şunları kaydetti:

UÇMA HİSSİ:

Uyuşturucu kullananların söylediği gibi aslında bir nevi uçma hissi yaşıyorlar. Araştırmalar internet bağımlılarında özellikle video oyunları oynayan bireylerde, opiat, endorfin ve dopamin denilen maddenin yükseldiğini gösteriyor. 140 ülke arasında internet başında geçirilen süre açısından 16. sıradayız. Bilgisayar başında günde ortalama beş saat geçiriyoruz. Mobil olarak çevrim içi kalma süremiz günde ortalama üç saat. Nüfusumuzun yüzde 72’si internet kullanıcısı, yüzde 63’ü sosyal medya kullanıyor ve yüzde 53’ü de aktif olarak mobil anlamda yani cep telefonları yoluyla sosyal medyayı kullanıyorlar. İnternet kullanıcı sayısında Türkiye’de bir yılda yüzde 9.3 artış var.

ERKEKLER ÖNDE:

Türkiye’de internet kullanım oranları erkeklerde yüzde 82, kadınlarda yüzde 69. Araştırmaya göre, ülkemizde erkekler internetten daha fazla alışveriş yapıyor.

ÖNLEYİCİ YAZILIM:

Çin internette bağımlılık önleyici yazılım uygulaması yapmış. 18 yaşın altındaki bireylerin oynadığı oyunların ödül sistemini değiştirin, çünkü ödüllendirme zaten bağımlılığı beraberinde getiriyor. Bu oyunları oynayan kişiler üç saate kadar oyunda ödül kazanmaya, puan kazanmaya devam ediyorlar; üç saatten sonra oynamayı bırakmazlarsa puanları düşmeye başlıyor, beş saate kadar oynarlarsa da puanları sıfırlanıyor. Beş saatten fazla oynarlarsa ekranda, ‘Sağlıksız oyun zamanına girdin, hemen çık, puanların sıfırlanacak, bir daha da oyun oynamana izin verilmeyecek’ uyarıları beliriyor.

YÜZDE 1’LİK VERGİ:

Güney Kore’de saat 12’den sonra yasaklama getirdiği için masala gönderme yapıp ‘Külkedisi’ yasası deniyor, gün içinde 12 ile 6 arasında 16 yaşın altındaki bireylere internete erişim yasaklanıyor. Tepkiler üzerine bunun ebeveyn kontrolüne geçmesine karar vermişler.

Henüz yasal olarak kabul edilmemiş ama gece saat 12 ile 7 arasında oyun oynama durumunda bireylere yüzde 1’lik bir vergi kesiyorlar ve bu vergiyi de bağımlılıkla baş etmede kullanmayı planlıyorlar.

DİJİTAL DETOKS:

Dijital detoks çok önerilen bir yöntem. Belirli bir süre boyunca bireyin telefonunun internet erişimi durduruluyor. Kaçınma gibi. Bilgisayarın yerini değiştirme, sosyal çevreyle bu konudaki sorunları paylaşmak ve destek almak.

KISKANÇLIK CİNAYETİ:

Sosyal medya eşler arasında kıskançlığı çok tetikliyor, boşanmalara kadar ilişkileri bozuyor, hatta ülkemizde de Facebook kıskançlığı yüzünden işlenmiş epey cinayet var.