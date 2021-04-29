İnternetin en ünlü kahkahasına sahip El Risitas hayatını kaybetti

Kahkaha videolarına yapılan montajlarla dünya çapında üne kavuşan Juan Joya Borja hayatını kaybetti. El Risitas lakabı ile bilinen ünlü komedyen uzun süredir tedavi altındaydı.

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja’nın, geçen Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden ölüm haberi duyuruldu.

El Risitas'ı dünya genelinde üne kavuşması, 2007 yılında çekilen bir video ile mümkün olmuştu. Yıllar içerisinde başta İspanya'da olmak üzere çeşitli ülkelerde viral hale gelen video, 2014'te Reddit'e düşmüş ve böylelikle de dünya genelindeki herkes, Borja'nın gülüşünü hafızasına kazımıştı.