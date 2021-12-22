Türkiye İnternetten sipariş verdi, sonrası korkunç!

İnternetten sipariş verdi, sonrası korkunç!

Türkiye

İnternetten sipariş verdi, sonrası korkunç!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 Aralık 2021, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı.

Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın)(DHA)

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