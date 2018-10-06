İnternetten taksitle silahta ürküten tablo

Ankara Şentepe'de 3 Ekim günü meydana gelen olayda internette sık sık savaş oyunları oynayan lise son sınıf öğrencileri Ömer Faruk Karakoç ile Kerem İleri, Müslim Gürses Parkı'na gitti. İnternetten aldıkları pompalı tüfeği de beraberlerinde götüren liseliler savaş oyununu gerçek hayatta da oynamaya başladı. Biri sipere giren diğeri ateş eden liselilerin pompalısından çıkan saçmalar parktaki bir kadına isabet etti. Kadın hafif şekilde yaralanırken paniğe kapılıp kaçan liseliler 600 metre ilerideki bir sitenin otoparkına girdi.

İNTERNETTEN SATIN ALMIŞLAR

Burada aralarında tartışan liselilerden Kerem İleri, Ömer Faruk Karakoç'u vurarak öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Her ikisi de 2000 doğumlu olan liselilerin olayda kullandıkları silahı internetten satın aldıkları ve kargoyla geldiği ortaya çıktı. Daha önce de liseli Helin, Pazarcı Ahmet Kahya'da katil zanlıları tarafından internet üzerinden kredi kartına taksitle alınan tüfeklerle vurularak öldürülmüştü.

İNTERNETTEN 9 TAKSİTLE ALMIŞTI

İstanbul Pendik'te de geçen yıl 13 Ekim günü 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışı otomatik şarjörlü av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. 2 öğrenciyi de yaralayan saldırgan, olayın ardından kaçarak intihar girişiminde bulunmuştu. Yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Yetgin'in av tüfeğini, internetten 800 TL'ye 9 taksitle satın aldığı ve kargoyla getirttiği ortaya çıkmıştı.

KARGO PAKETİNİ AÇIP, PAZARDA ÖLDÜRDÜ

Antalya Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda da internetten 350 TL'ye kredi kartına taksitle pompalı tüfek siparişi veren Ramazan Kabaağaç, kargodan teslim aldığı kutusunu pazarın içerisinde açtı. Kabaağaç, pompalı tüfekle tezgahta sebze ve meyve satan Ahmet Kahya ve eşi Münire Kahya'nın bulunduğu standa yöneldi. Tüfeği Kahya'ya doğrulttuğu sırada önüne eşi Münire Kahya geçti. Kadını eliyle ittiren Ramazan Kabaağaç, 3 kez ateş etti. Pazarcı Ahmet Kahya, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki tüfekle kaçan Ramazan Kabaağaç, polis merkezine teslim oldu. Kabaağaç, ifadesinde Ahmet Kahya'yı, evlenmesini engellediği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

BİREYSEL SİLAHLI OLAYLARDA YÜZDE 61 ARTIŞ

Türkiye'de bireysel silahlanma, binlerce kişinin düğünde halay çekerken, asker uğurlamalarında yolda yürürken, parkta oynarken, balkonda otururken, evde uyurken ölümüne neden oluyor . 2018 yılı Ekim ayına kadar 1722 kişi silahla öldürülürken, bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı'nın Ocak 2018'de açıkladığı "Silahlı Şiddet Raporu" bireysel silahlı olaylardaki artışı gözler önüne serdi. Medyaya yansıyan verilere göre hazırlanan raporda 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son 3 yılda yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşandığı kaydedildi.

BİR YILDA 2 BİN 187 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yine rapora göre; 2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken çoğunluğu ağır 3 bin 529 kişi yaralandı. 2015 yılında Türkiye genelinde bireysel silahlı 2 bin 175 olay medyaya yansırken 2016'da bu rakam yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 oldu. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015'e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

2017 yılında bireysel silahlarla en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi oldu. Toplamda 837 olayın basına yansıdığı Marmara Bölgesi'nde İstanbul 351 olayla en çok suçun işlendiği birinci kent . Bir önceki yıl bireysel silahlarla 246 cinayetin işlendiğinin basına yansıdığı İstanbul'da 2017 yılında işlenen suçlarda yüzde 43'lük artış dikkat çekiyor.

BURSA İKİNCİ SIRADA

Marmara Bölgesi'nde en çok cinayetin işlendiği ikinci il geçen yıl 116 olayla Bursa. Bursa'yı 108 cinayetle Kocaeli, 70 olayla Sakarya, 38 olayla Tekirdağ izliyor. Sakarya'da suç oranında dikkat çekici bir artış olduğu görülüyor. Karadeniz bölgesindeki 18 kent arasında en çok olayın yaşandığı kent Samsun.

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ADANA 1. SIRADA

2016 yılında 166 bireysel silahlı şiddetin basına yansıdığı Samsun'da yüzde 21'lik artış ile 2017 yılında basına 201 olay yansıdı. Akdeniz Bölgesi'nde Adana birinci olurken, Antalya ikinci sırada yer alıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Ege Bölgesi'nde İzmir 143 olayla birinci sırada bulunuyor. Toplam 577 olayın basına yansıdığı İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, 2017'de yüzde 61'lik artışla zirvede. 145 silahlı şiddetin yaşandığı Konya'yı başkent Ankara takip ediyor. 128 olayın basına yansıdığı Ankara'da geçtiğimiz yıl silahlı olaylarda, bireysel çatışmalar da dikkat çekici bir artış yaşandı.

YÜZDE 350 ARTIŞ

Güneydoğu Bölgesi'nde 2017 yılında, 421 olay basına yansıdı. Gaziantep lider ve kentte her yıl olaylar artıyor. Gaziantep'te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 124 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. İkinci sıradaki Şanlıurfa'da da yüzde 31'lik artışla 98 olay yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 50 olayla Malatya lider olsa da dikkat çekici artış yüzde 350 ile Kars'ta yaşandı.



