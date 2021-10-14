Antalya'da 19 Temmuz 2019 tarihinde tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında gönül ilişkisi yaşadığı erkek arkadaşı emekli polis memuru Ferda Aladağ cinayetten 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberi...

WHATSAPP YAZIŞMALARINI SİLMİŞ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık, duruşmaya Eskişehir'den SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda, Sultan Tat'ın annesi Emine Tat, kız kardeşi Pınar Özcan ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada bilirkişiden gelen rapor okunarak o zaman Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli Ferda Aladağ'ın olay gecesi WhatsApp yazışmaları sildiği belirlendi.

İNTİHAR GİBİ GÖSTERİLDİ

Mahkeme Başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı intihar gibi gösterildiği ise de toplanan deliller ışığında sanığın 'Kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yaşanan olayın ardından Eskişehir'e tayin olan ve burada bir süre çalıştıkta sonra emekli olan polis memuru Ferda Aladağ ise suçsuz olduğunu yaşananın intihar olduğunu belirterek beratını talep etti.

Ailenin avukatlarından Ahmet Kudret Öngüt ise davanın sanığın da polis olması sebebiyle konuya 'intihar denildiğini baştan beri böyle bir algı oluşturulduğunu kaydederek, " Toplanan deliller olayın cinayet olduğunu gösteriyor. Ölen sultan tat'ın sol yüzünde darp izleri var. Biz sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Anne Emine Tat ise kızının cinayete kurban gittiğini ancak olan intihar gibi gösterildiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

FERDA ULUDAĞ ŞOK YAŞADI!

Son savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından kara açıklandı. Mahkeme emekli polis memuru Ferda Aladağ'ın polis memuru Sultan Tat'ı öldürmekten ömür boyu hapsa mahkum olduğunu bu cezayı iyi halden 25 yıla indirerek mahkemeye bitirdi.. Kararı öğrenen Ferda Aladağ uzun süre şok yaşadı. Cezaevi işlemleri yapılırken "Yukarıda Allah var diye" bağırması dikkat çekti.

"BİR ANNE OLARAK ÇOK ACI ÇEKTİM"

Duruşma sonrası konuşan anne Emine Tat, 2 yıl sonra ilk kez gece rahat uyuyacağını söyledi. Kızını cinayete kurban gittiğini ancak bir takım çevrelerin olayı intihar gibi gösterilmeye çalıştığını belirten açılı anne Emine Tat, "Bir anne olarak çok acı çektim. Dava sürerken eşim Suat Tat trafik kazası sonucu öldü. Onun bu günü görmesini çok isterdim. Bu kişi kiralık araçla yavrumu öldürmeye götürüyor. Orada öldürdükten sonra 'intihar etti' denildi. Kızımın kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu. Yüreğimdeki yangın birazcıkta olsa hafifleyecek" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"HER İFADESİ ÇELİŞKİLİYDİ"

Ailenin avukatlarından Ahmet Kudret Öngüt ise baştan beri hukuki mücadele verdiklerini belirterek, "Olay gece oluyor ve ertesi sabah sanığın ifadesi alınıyor. Hem de jandarma tarafından. Olay anında sanık 255 promil alkollü. Yaklaşık 2-3 ay sonra bu kez savcı ifadesini alıyor ve yarım sayfa. Böyle bir yargılama yapılıyor. 6-7 ay sonra da iddianame hazırlanıyor. Çok acı bir olay bu. Sanığın her ifadesi birbiriyle çelişkiliydi. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2019 yılı temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar mevkisindeki dere kenarında meydana gelmişti. Eşinden ayrılan bir çocuk annesi polis memuru Sultan Tat, gönül ilişkisi yaşadığı polis memuru Ferda Aladağ yanındayken, beylik tabancasıyla intihar ettiği ileri sürmüştü. Tat Ailesi'nin 'cinayet' iddiaları üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Ferda Aladağ nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sonunda da Aladağ hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanarak, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.



