İOKBS soru ve cevapları için günlerdir bekleniyordu. Bayram tatili sonrası gözler pazartesi günündeydi. Fakat herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu nedenle gözler salı gününe çevrildi. Bu sabahtan itibaren ise MEB'in sitesi saat başı kontrol ediliyordu.

İOKBS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı saat 14.57'de duyuru yayımladı ve soru ve cevapları erişime açtı.

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İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.