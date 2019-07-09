İOKBS sonuçları açıklandı mı? Burslar ne zaman yatacak? ÖDSGM tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 38 gün geçti. Bir ayı geçtiği için MEB'in geçtiği kılavuzu tam olarak incelemeyenler veya unutanlar şimdi sık sık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.