iOS 12.1.2 Beta güncellemesini yayınladı

Cupertino merkezli Apple, geçtiğimiz günlerde bir çok hatanın giderildiği ve iPhone Xr modeline yeni özellikler eklediği iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak iOS 12.1.1 sürümünde bazı kullanıcıların özellikle hücresel veri bölümünde sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. iOS 12.1.1 ile hücresel veri bağlantısının kafasına göre bağlantı kurması Apple’ın bir hamle daha yapmasına neden oldu.

Apple, bugün geliştiriciler için iOS 12.1.2 Beta güncellemesini apar topar yayınladı. Hiçbir yenilik ile gelmeyen bu güncelleme sistemdeki kritik hataları çözüyor. Aralık ayı bitmeden herkesin indirimine sunulmasını beklediğim iOS 12.1.2 güncellemesini, çıktığınıda mutlaka yüklemelisiniz. Özellikle de iPhone Xr veya iPhone Xs kullanıyorsanız.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.1.2’nin ilk beta sürümünü; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.1.2 Beta güncellemesini alan modeller

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

12.9 inç iPad Pro

1. nesil 12.9 inç iPad Pro

2. nesil 10.5 inç iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. nesil

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