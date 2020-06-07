Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13.5.1 sürümünü yayınladı. Güncelleme iPhone 6S ve üstü cihazlar tarafından kullanılabiliyordu.

iAppleBytes adlı YouTube kanalı ise yayınlanan yeni güncelleştirmenin telefon pillerini nasıl etkilediği konusunda bir video hazırladı. Pil testi iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 ve yeni 2020 iPhone SE ile yapıldı.

Kanalın rakipçileri yorumlarda, yeni iOS güncelleştirmesi alan cihazların bir süre optimizasyon zamanı olduğunu belirtti. iAppleBytes güncelleştirmeyi alan cihazları yükselttikten 6 gün sonra testi yaptı. O 6 gün boyunca telefonlar şarj cihazları bağlı bir şekilde, test için bekliyorlardı.

Sonuçları aşağıdaki videodan görebilirsiniz:







