iOS 14 ile gelen yenilikler neler? - iOS 14 hangi cihazlarla uyumlu?
Apple, yeni iOS güncellemesi iOS 14'ü WWDC 2020 kapsamında görücüye çıkardı. Biz de iOS 14 ile gelen yenilikleri ve hangi cihazlarla uyumlu olduğunu tek videoda topladık. Onur Binay/posta.com.tr
24 Haziran 2020, Çarşamba 10:07 Son Güncelleme:
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Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. Widget desteğinden, yeni Apple çeviri uygulamasına kadar birçok özelliği beraberinde getiren iOS 14'ün hangi iPhone'lara geleceği de etkinlik kapsamında açıklandı.
iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
iOS 14 ne zaman çıkacak?
Geliştirici hesabı olanlar için geliştirici betası yayınlandı. iOS 14'ün halka açık betası ise önümüzdeki ay yayınlanacak. İşletim sisteminin final sürümü ise Eylül ayında son kullanıcıyla buluşacak.