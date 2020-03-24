iOS 13.4 güncellemesinin geliştirici sürümünde görülen CarKey özelliği, bu seferde iOS 14 kodlarında ortaya çıktı. 9to5Mac, Apple'ın CarKey özelliği için BMW ile çalıştığını belirtti. Hatta BMW'nin CarKey özelliğini destekleyecek ilk otomobil üreticisi olacağı ifade ediliyor.

CarKey özelliği sayesinde iPhone ve Apple Watch ile otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün olacak. Ancak bunun için NFC ve Ultra Geniş Bant teknolojisine ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle CarKey, şu aşamada yalnızca U1 yongalı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 ile uyumlu olabilir.









Peki CarKey nasıl çalışıyor?

CarKey, NFC desteğine sahip araçlarda iPhone ve Apple Watch’u araba anahtarı olarak kullanma imkanı sağlıyor. Bu arada CarKey’in cüzdan uygulaması çalıştığını belirtelim.

Sanal araba anahtarları Apple'ın Cüzdan uygulamasında yönetilecek ve daha hızlı bir deneyim için şifre veya Face ID olmadan kimlik doğrulama seçeneği ile çalışacak. Bu sanal araba anahtarları Mesajlar üzerinden de paylaşılabilir.

Örneğin BMW sürücüleri, iPhone'larını çantadan veya cebinden çıkarmadan otomatik olarak başlatılan kablosuz CarPlay ile araçlarının kilidini açabilir ve çalıştırabilir. Yetki verildiği takdirde başka kullanıcıların da araç yönetiminde söz sahibi olması sağlanabiliyor.

CarKey özelliği ilk defa iOS 13.4 geliştirici sürümünün kaynak kodlarında ortaya çıksa da ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

BMW daha önce de Apple'ın otomobiller için geliştirdiği multimedya platformu CarPlay'i destekleyen ilk üretici olmuştu.